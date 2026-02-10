Türkiye’de, özellikle TFF 1. Lig ve alt liglerde rekabet ne yazık ki sadece sahada yaşanmıyor. Asıl mücadele, sahada kazanılan emeğin korunabildiği noktada başlıyor. Kulüp başkanlarının TFF’yi ziyaret etmesi; baskı kurmak için, gerektiğinde destek görmek, sürecin içinde olmak için olabilir. Çorum FK da TFF’yi ziyaret etmelidir ve son derece doğaldır. Bu adım bir ayrıcalık talebi değil, eşit mesafe ve adil yönetim beklentisini açıkça ortaya koymak için adalet çağrısıdır.

Sessiz kalan, kendini doğru şekilde temsil edemeyen kulüpler zamanla görünmez olur; görünmez olanın emeği ise kolayca heba edilir. Sahada kazanılan hiçbir başarı masa başında tartışmaya açılmamalıdır. Bu nedenle kulüplerin kurumsal duruş sergilemesi, hakkını doğru zeminde ve doğru dille savunması öncelikli görevidir. Güçlü kulüp olmak; gürültü çıkarmakla değil, hakkını bilmek ve kararlılıkla sahip çıkmakla mümkündür.