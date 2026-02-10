Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK’nın geçtiğimiz Cumartesi günü, deplasmanda Vanspor’a 3-1 yenildiği ve hakem kararlarının sonuca etki ettiği maçın yankıları sürüyor. Arca Çorum FK, maçta yaşananlarla ilgili ikinci bir açıklama yaparak, sorumlularla ilgili gereğinin yapılmasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nu göreve çağırdı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle: “7 Şubat 2026 günü, deplasmanda Vanspor ile oynadığımız müsabakada yaşananlar, Türk futbolu adına endişe verici bir tabloyu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

VAR PROTOKOLÜ HİÇE SAYILDI

Müsabakanın 29. dakikasında atılan net golümüz, IFAB VAR Protokolü hiçe sayılarak iptal edilmiştir. Hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu sahada açıkça görmüş, değerlendirmiş ve ‘oyna’ kararı vermiştir. Buna rağmen, net ve bariz hata içermeyen bir pozisyona VAR müdahalesi yapılmış; VAR, yetkisini aşarak maçın seyrine doğrudan etki etmiştir.

Dahası, VAR protokolüne açıkça aykırı biçimde pozisyon hakeme ağır çekimde izletilmiş, bu yanlış yönlendirme sonucunda golümüz iptal edilmiştir. IFAB talimatları son derece açıktır: Ağır çekim, ihlalin şiddetini abartır ve bu tür pozisyonlarda kullanılamaz.

HAKSIZ GOL, HAKSIZ KART

Maçın kaderini değiştiren bir diğer skandal karar ise, uzatma dakikalarında yaşanmıştır. Kalecimiz ve kaptanımız Sehic, rakip oyuncunun açık ihlaliyle topu oyuna sokamazken, hakemin uygulaması gereken disiplin cezaları devreye sokulmamış; devamında aleyhimize üçüncü gol verilmiş ve Sehic haksız şekilde ihraç edilmiştir.

SONUÇ MASA BAŞINDA BELİRLENDİ

Bu zincirleme hatalar, müsabakanın sonucunu masa başında belirlemiştir.

Şampiyonluk hedefiyle yolumuza devam ettiğimiz bu süreçte, bu ölçekte hataların ‘insani’ ya da ‘yorum’ olarak açıklanması mümkün değildir. Bu kararlar, yarışın adaletine ve futbolun marka değerine açıkça zarar vermektedir.

MERCEK ALTINA ALINMALI

TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimine açık çağrımızdır: MHK’nın yaptığı atamaları ve VAR uygulamalarını derhal mercek altına alın, lige gölge düşüren, aynı hataları tekrar eden isimlerle ilgili gereğini yapın.”