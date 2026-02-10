1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 18 Ocak Pazar günü, Dodurga İlçe Sahası’nda oynanması gerekirken olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen Dodurga Belediye Beyliğispor-Alaca Belediyespor maçının oynanacağı tarih belli oldu.
Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’ın yaptığı açıklamamaya göre, erteleme maçı 15 Şubat Pazar günü, Dodurga İlçe Sahası’nda oynanacak. İlk 3 mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.
İki takımın da 12’şer puanla çıkacağı maçla birlikte 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde ilk yarı tamamlanmış olacak.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK