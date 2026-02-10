İskilip Haber 19’dan Ahmet Bekmezci’nin haberine göre, Başkan Telli, ziyarette kulübün sportif faaliyetleri ve özellikle genç yeteneklerin keşfedilmesine yönelik projelerini paylaştı. Telli, İskilip gençliğinin spora yönlendirilmesi ve sağlıklı bir sosyal çevre edinmesi konusundaki projelerinden bahsederken, Kaymakam Polat’tan projelere destek istedi.

Kulübün faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirten İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, projelerin hayata geçirilmesi noktasında üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını belirterek “İskilipgücü’nün ilçemiz gençliğine sunduğu hizmetleri takdirle takip ediyoruz. Çizgisini bozmadan yürüttükleri bu özverili çalışmalar, gençlerimizin geleceği adına büyük önem taşıyor” dedi.

Ziyarette, Kaymakam Ramazan Polat’a isminin yazılı olduğu 19 numaralı İskilipgücü’nün yeni sezon forması da hediye edildi.