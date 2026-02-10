Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şubesi arasında, Spor Bilimleri Fakültesi futbol uzmanlık dalı öğrencilerinin mesleki gelişimlerini desteklemek, saha deneyimi kazanmalarını sağlamak ve üniversite-saha iş birliğini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde, öğrencilerin teorik bilgi birikimlerini uygulama ortamına aktarabilecekleri, akademik bilgi ile saha deneyiminin bütünleştiği nitelikli bir eğitim süreci hedefleniyor. Aynı zamanda protokol, akademisyenlerin futbol ortamında ölçüm, performans analizi ve bilimsel araştırmalar yapabilmelerine olanak tanırken, TÜFAD bünyesinde görev yapan antrenörlerin mesleki gelişimlerine akademik katkı sunmayı da amaçlıyor.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şubesi Başkanı Yasin Aksoy protokole imza atarken, törende; Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Demirkan ile TÜFAD Çorum Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Karaca da hazır bulundu.