Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nden Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, 24.hafta maçında konuk olduğu Vanspor’a 1-0 önde iken 3-1 yenildi.

Çorum temsilcisi, 14.dakikada Serdar Gürler’in golüyle 1-0 öne geçerken, 30.dakikada Serdar’ın attığı ikinci gol VAR tarafından iptal ettirildi. Ev sahibi ekip 40.dakikada Hostikka ile beraberliği sağlayınca ilk yarı 1-1 bitti.

Vanspor 69’da Erdem’le bir gol daha bulup öne geçerken, 90+5’te Jefferson’un golü maçın skorunu 3-1 olarak belirledi. Bu golde, serbest atış kullanan kaleci Sehic’e yapılan bariz engellemeye rağmen VAR’ın devreye girmemesi maçın önüne geçti.