Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 25.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor Bursa’da Osmangazi Belediyespor’un konuğu oldu. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-20 kazanan Çorum’un efeleri ikinci seti 25-21, üçüncü seti de 25-17 kaybetti. Dördüncü sette toparlanan Sungurlu Belediyespor bu seti 25-17 kazanarak maçı final setine taşımayı başardı. Final setine iyi başlayan Çorum temsilcisi son bölümde yaptığı basit hatalar sonunda seti 15-13 maçı da 3-2 kaybetti.

Bu sonucun ardından haftalar sonra ilk yenilgisini alan Kırmızı-Siyahlılar aldığı 1 puanla puanını 48’e yükseltirken, ev sahibi Osmangazi Belediyespor ise 2 puanı hanesine yazdırarak puanını 35 yaptı.