Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullarası Yıldızlar (kız-erkek) Türkiye Kick Boks Şampiyonası 3-7 Şubat tarihleri arasında Osmaniye’de yapıldı. Tosyalı Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonaya çok sayıda öğrenci katıldı.

69 kiloda mücadele eden Çorum Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu öğrencilerinden Deniz Gazi Sezgin geçen senenin şampiyonuna yenilerek Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. 37 kiloda kızlarda ringe çıkan Çorum Karşıyaka Ortaokulu öğrencisi Ada Ergül de Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya almayı başardı.

Bahar Spor Kulübü’nün sporcusu olan iki öğrenciyi ilk tebrik eden isim Bahar Spor Kulübü Başkanı Hasan Çalışkan oldu. Sporcuları ile gurur duyduğunu ifade eden Çalışkan, gelecek sene Türkiye şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.