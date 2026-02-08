Arca Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Vanspor karşısında alınan 3-1’lik yenilgi sonrası yaptığı açıklamada üstü kapalı şekilde takıma eleştiride bulundu.

Takımın kadro kalitesiyle oynadığı futbolun bağdaşmadığına işaret eden Muhsin Dere, camiaya kenetlenme çağrısında bulunurken, “Arca Çorum FK’mız, deplasmanda Vanspor FK’ya 3-1 mağlup olarak kritik virajda puan kaybı yaşadı.

Kötü oynadığımız ve hakem hatalarının da etkisiyle mağlup olduğumuz bir maç oldu. Ligin en kaliteli takımı olduğumuzu iddia ediyorsak elbette ki ligin en iyi oyununu oynamalı ve mücadelemizi üst seviyeye çıkarmalıyız.

Bunun için en önemli husus taraftarımızın desteğinin devamı. Muhteşem taraftarımızın daha iyi bir oyun istediğini, bu kulübün bir taraftarı olarak ben de biliyor; onlarla aynı duyguları paylaşıyorum. Kenetlenmeli, takımımıza her zaman olduğundan daha fazla sahip çıkmalıyız. Başka Çorum FK yok. Geçmiş olsun, sağlık olsun” ifadelerini kullandı.