Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Yarı Final Voleybol Grup Birinciliği’nde Çorum’da yapıldı. Kızlarda ve erkeklerde Çorum’u Bahçeşehir Koleji temsil etti. B grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi kızlarda grubunda hiç galip gelemezken, erkeklerde ise ilk iki maçını kazanarak son maça umudunu taşıdı. Son maçta İstanbul temsilcisi ile karşılaşan Bahçeşehir Koleji maçı 3-1 kaybederek gruptan çıkamadı.

Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji kızlarda ve erkeklerde gruptan çıkamayarak Türkiye finallerine veda etmek zorunda kaldı.