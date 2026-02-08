Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U17 Bölgesel Gelişim Ligi 8.Grup 15.hafta maçında Arca Çorum FK sahasında Kayserispor’u konuk etti. Devane Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk 30 dakikası denk bir mücadeleye sahne olurken, 30.dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koyan ev sahibi Çorum FK 40.dakikada Atakan ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda skoru korumak adına savunmaya çekilen Kırmızı-Siyahlı gençler 77.dakikada Bekir’in golüne engel olamadı ve skora eşitlik geldi. Bu golden 5 dakika sonra ikinci yarıda oyuna giren Adem Efe Çorum FK’yı öne geçiren golü attı. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 Çorum FK’nın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından lider Ankaragücü’nün de mağlup olması ile birlikte Çorum FK puanını 31’e yükselterek bir hafta aranın ardından liderlik koltuğuna tekrar oturdu. Konuk Kayserispor ise 26 puanda kaldı.

U16'LAR DA KAZANDI

U16 Gelişim Ligi’nde Play-Off şansı az da olsa devam eden Arca Çorum FK U16 takımı da Kayserispor’u 2-1’le geçmeyi başardı.

Devane Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı. İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan Kırmızı-Siyahlılar 58.dakikada Mustafa Ercan ile 2-1 öne geçti. Kalan sürede skoru korumayı başaran Arca Çorum FK U16 takımı maçı 2-1 kazandı.