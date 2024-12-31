Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Muhammed Gönülaçar ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedilmiştir.

Kulübümüze vermiş olduğu katkılar ve emekleri için kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında Vanspor’dan transfer edilen Muhammed Gönülaçar, Şanlıurfaspor formasıyla 16 lig maçında 1.434 dakika süre alırken, 2 gol attı.

Gönülaçar, 21 Aralık’ta Manisa FK ile oynadıkları maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüş ve bu yüzden Ahlatcı Çorum FK’ya karşı forma giyemeyecekti.