Arca Çorum FK’nın, yeni sezonun ilk haftasında, 14 Ağustos Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, özel maçta Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'le 3-3 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde, İstanbul’da, RAMS Park'ta oynan ve Oğuzhan Çakır’ın düdük çaldığı maça Galatasaray; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.

Gol düellosu şeklinde geçen ve filelerin tam 6 kez havalandığı maç 3-3 biterken, Galatasaray’ın gollerini 18.dakikada Victor Osimhen, 49.dakikada Gabriel Sara ve 90+4.dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz attı. Rennes’in golleri ise 27, 58 ve 61 (penaltıdan) dakikalarda E. Lepaul’dan geldi.

TARAFTARDAN PROTESTO!

Öte yandan, son 3 hazırlık maçında galibiyet sevinci yaşayamayan Galatasaray’da, taraftarlar transferlerin gecikmesi üzerine yönetime tepki gösterdiler. Rennes maçını tribünden izleyen sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla yönetimi protesto etti.