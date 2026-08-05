Sezona Düzce’deki Topuk Yaylası Tesislerinde hazırlanan Arca Çorum FK, son antrenman maçında bugün Süper Lig’deki rakiplerinden Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Topuk Yaylası Tesislerinde oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak.

Teknik direktör Uğur Uçar’ın, 14 Ağustos’ta son şampiyon Galatasaray’la deplasmanda oynanacak ligin ilk hafta maçının taktiğini denemesi bekleniyor.

Arca Çorum FK, Gençlerbirliği maçının ardından yarın yapacağı idmanla son etap kamp dönemini de tamamlayıp Çorum’a dönecek.