Konya'da düzenlenen 4. Uluslararası Bocce Petank Turnuvası'nda mücadele eden Çorumlu sporcular, önemli bir başarıya imza atarak organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvaya Fransa, İngiltere, Senegal, Cezayir, Arjantin, İsviçre ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu 8 ülkeden toplam 50 takım ve 150 sporcu katıldı. Uluslararası düzeyde büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Çorum'u temsil eden Muhammed Yasin Çinkaya ile Hasan Dündar'ın, Ankara'dan Hüseyin Yılmaz ile oluşturduğu ekip, başarılı performansıyla turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Güçlü rakiplerini geride bırakan ekip, bronz derece elde ederek hem Çorum'a hem de Türkiye'ye gurur yaşattı.