Arca Çorum FK’nın tarihinde ilk kez mücadele edeceği Trendyol Süper Futbol Ligi’nde sezonun sağlık sponsoru Medical Park oldu.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “2026–2027 sezonunda sağlık sponsorumuz Medical Park oldu.

Kulübümüz, 2026–2027 sezonunda sağlık sponsorluğu kapsamında Medical Park ile iş birliği anlaşmasına varmıştır.

Medical Park ailesine hoş geldiniz diyor, iş birliğimizin kulübümüz ve camiamız adına hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.