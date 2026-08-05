Çorum Valisi Ali Çalgan, Arca Çorum FK’nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Çorum Şehir Stadı’nda bir süre önce başlayan ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Çalgan’a İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan eşlik ederken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkran, beraberinde bazı şube müdürleri ile statta hazır bulundu. Demirkıran, Arca Çorum FK Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım ve yenileme çalışmalarını yürüten firma yetkilileri, yapılan çalışmalarla ilgili Vali Çalgan’a bilgi verdi.

Vali Çalgan’ın statta yaptığı incelemelerle ilgili Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Valimiz Sayın Ali Çalgan, Çorum Şehir Stadyumu'nda incelemelerde bulunarak yeni sezon öncesinde yürütülen hazırlıkları yerinde değerlendirdi.

Stadyumda devam eden çalışmalar ile tamamlanan düzenlemeleri inceleyen Sayın Valimiz, lig öncesi yürütülen hazırlık süreci hakkında yetkililerden kapsamlı bilgi aldı.

Yeni sezonun güvenli, konforlu ve coşkulu bir atmosferde geçirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların önemine dikkat çeken Sayın Valimiz, tüm hazırlıkların planlanan takvim doğrultusunda titizlikle tamamlanmasının büyük önem taşıdığını belirterek, emeği geçen tüm kurum ve personele çalışmalarında başarılar diledi” ifadeleri kullanıldı.