Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda 61 kilo kategorisinde tüm rakiplerini mağlup ederek dünya şampiyonu olan İskilip Belediyespor’un milli sporcusu Özdenur Özmez, İskilip’te coşkulu bir şekilde karşılandı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli takımı temsil eden İskilip Belediyespor sporcusu Özdenuz Özmez, 61 kilo kategorisinde tüm rakiplerini mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Altın madalyayı takan Özdenuz Özmez, şampiyonanın ardından dün gece saatlerinde memleketi Çorum’un İskilip ilçesine döndü. Özdenuz Özmez, ilçe girişinde, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci; daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar tarafından Türk bayrakları ve meşalelerle karşılandı. Antrenörü Adem Uysal ile birlikte şehre giriş yapan dünya şampiyonu Özdenur Özmez, sevgi gösterileri ve alkışlar eşliğinde ilçede yürüdü. Özdenur Özmez ve Antrenör Adem Uysal’a Kaymakam Polat ve Belediye Başkanı Çizikci tarafından altın takıldı.

OLİMPİYAT MADALYASI

İÇİN SÖZ VERİYORUM

Karşılama töreninde vatandaşlara teşekkür eden Özdenur Özmez, "Bu saatte burada beni yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Başta hocam Adem Uysal’a, Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza ve bana destek olan herkesten Allah razı olsun. Dünya şampiyonu olarak İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmenin tarifsiz gururunu yaşadım. Bu şampiyonluğu İskilip’e armağan ediyorum. Olimpiyat madalyası için de sizlere söz veriyorum" dedi.

Kaymakam Ramazan Polat da genç sporcuyu tebrik ederek, "Özdenur bize inanmanın ve çok çalışmanın neleri başarabileceğini gösterdi. Bir sporcu kolay yetişmiyor. Bu başarıda başta ailesi olmak üzere antrenörü Adem Uysal’ın çok büyük emeği var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Özdenur artık sadece İskilip’in değil, tüm Türkiye’nin gururudur. Eminim ki onun başarısı, nice gencimizin spora yönelmesine vesile olacaktır" diye konuştu.

Karşılama programında konuşan Belediye Başkanı İsmail Çizikci ise, "İskilip bugün tarihi günlerinden birini yaşıyor. dünya şampiyonu bir evladımızı bağrımıza basmanın gururunu yaşıyoruz. Bu büyük başarıda emeği bulunan başta kıymetli hocamız Adem Uysal olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Özdenur, azmi ve başarısıyla tüm gençlerimize örnek olmuştur" şeklinde konuştu.