Arca Çorum FK'nın ligdeki rakiplerinden Trabzonspor, transfer dönemine damga vuracak bir hamleye imza attı. Bordo-mavili ekip, uzun süredir Beşiktaş ile anılan dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mohamed Salah'ın, Trabzonspor'un teklifini kabul ettiği ve tarafların tüm detaylarda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Karadeniz temsilcisi, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen Mısırlı futbolcu dün İstanbul’a geldi. İstanbul’da yaşayan Trabzonspor’lu taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan Mohamed Salah bugün sabah saatlerinde Trabzon’a inmesi bekleniyor. Bordo-Mavili yönetim bugün saat 19.00’da yıldız futbolcu için Papara Park'ta görkemli bir imza töreni düzenleyecek.

Trabzonspor'un bu transferle hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında iddiasını güçlendirmeyi hedeflediği belirtilirken, Salah transferi Türk futbolunda da büyük yankı uyandırdı.