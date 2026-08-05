Gürcistan’da düzenlenen Uluslararası Wushu Kungfu Şampiyonasında Türkiye’yi temsil eden Çorumlu iki sporcu da birinci oldu.

Wushu Kungfu Federasyonu İl Temsilcisi Bekir Bolat’ın yaptığı açıklamaya göre, şampiyonada Çorum Anadolu Yıldızları Spor Kulübü’nden Gizem Bilgiç yıldız kızlar 42 kiloda, Çorum Big Power Spor Kulübü sporcusu Ayşe Sevda Yanaşma ise genç kızlar 52 kiloda Türkiye adına madalya mücadelesi verdi. İki sporcu da tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Bilgiç ve Yanaşma, bu yıl düzenlenen Türkiye ve Balkan şampiyonlarında da altın madalya kazanmıştı.