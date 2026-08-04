Çorum'u bu sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olan Mimar Sinanspor, yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Hüseyin Eğer yönetiminde başladı.

Geçtiğimiz sezon 1. Amatör Küme'de şampiyon olarak Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne yükselen Mimar Sinanspor, 2026-2027 sezonunun ilk antrenmanını Mimar Sinan Sahası'nda gerçekleştirdi.

Yaklaşık 30 futbolcunun katıldığı sezonun ilk çalışması düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, kuvvet çalışması ile dar alanda pas organizasyonlarının ardından tamamlandı.

HAZIRLIKLAR ÇORUM’DA

Yeni sezon hazırlık programı hakkında bilgi veren Teknik Direktör Hüseyin Eğer, kamp çalışmalarının tamamının Çorum'da yapılacağını söyledi. İlk etap çalışmalarının 14 Ağustos'ta sona ereceğini belirten Eğer, futbolculara verilecek 3 günlük iznin ardından ikinci etap hazırlıklarının 18 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini ifade etti. Deneyimli teknik adam, son etap çalışmalarının ise 8 Eylül'de başlayacağını kaydetti.

4 OYUNCUYLA PRENSİPTE ANLAŞTIK

Kadro planlamasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Hüseyin Eğer, iç transferde 16 futbolcuyla yola devam ettiklerini, altyapıdan 4 oyuncunun A takıma yükseltildiğini söyledi. Farklı illerden gelecek futbolcuların ise deneme antrenmanlarında değerlendirileceğini belirten Eğer, kadroyu güçlendirmek için dış transfer çalışmalarını da sürdürdüklerini dile getirdi.

Şu ana kadar 4 futbolcuyla prensip anlaşmasına vardıklarını açıklayan Eğer, "Bu isimleri önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Bunun yanı sıra birkaç oyuncuyla daha görüşmelerimiz devam ediyor. Transferlerimizi en kısa sürede kulübümüzün resmi kanallarından duyuracağız" ifadelerini kullandı.