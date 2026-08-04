Çorum’un PGL’deki temsilcisi Mimar Sinanspor’da yeni sezon hazırlıkları start alırken, ilk antrenmanı saha içinden takip eden Kulüp Başkanı Hacı Ömer Yağlıdere açıklamalarda bulundu.

Mimar Sinanspor Kulübü’nün gençlere yatırım yapan bir kulüp olduğuna dikkat çekerek açıklamalarına başlayan Başkan Yağlıdere, eski adı BAL olan yeni adı ise PGL olan ligde yalnız yürümenin mümkün olmadığını ifade etti. İş adamlarının desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Başkan Yağlıdere, “Bu yolda yalnız yürümek mümkün değil. Gençlerimizin daha iyi şartlarda yetişmesi için iş insanlarımızın ve kurumlarımızın desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Yapılacak her katkı, bir gencin hayatına dokunmak demektir" dedi.,

GENÇLERİN GELECEĞİ DAHA ÖNEMLİ

Açıklamasının devamında Mimar Sinanspor Kulübü olarak sportif başarıdan ziyade gençlerin geleceğini ön planda tuttuklarını söyleyen Başkan Hacı Ömer Yağlıdere, “Bizim en büyük amacımız bir gencin elinden tutmak ve bir genci kazanmaktır. Bu doğrultuda hazırlıklarımıza start verdik. Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde mücadele edecek olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Sporcularımızın azmi, teknik ekibimizin özverisi ve yönetimimizin kararlılığı bizlere büyük umut veriyor. İnşallah bu emeklerin karşılığını hem sahada hem de yetişen güzel nesillerle alacağız” şeklinde konuştu.