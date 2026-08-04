Arca Çorum FK’yı Süper Lig’e çıkartarak Çorumluların 59 yıllık hayalini gerçekleştiren Savaş Balçık, şehrin önemli bir eksiğini daha gidermek için kolları sıvadı. Anitta Otel’de basın mensupları ile bir araya gelen Savaş Balçık, Spor Müdürümüz Hüseyin Aşkın’ın Çorum’da havaalanı olmamasının transfer çalışmalarını olumsuz etkileyip etkilemediği ile ilgili sorusuna Çorumluları sevindirecek bir cevap verdi. Havaalanı meselesinin özellikle yabancı oyuncuların transferinde önemli bir etken olduğunu kaydeden Savaş Balçık, “Evet havaalanı meselesi önümüze çok geliyor. Bu yüzden Çorum’a havaalanını biz yapacağız” dedi.

Havaalanı ile ilgili çalışmalara başladıklarını da kaydeden Balçık, “Bunun için lobi çalışması yapmamıza gerek yok. Biz lobi değil direkt operasyon yapıyoruz, yani icraata geçiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalara başladık” dedi.