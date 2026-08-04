Çorumlu milli sporcu Deren Balım Çilingir, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi kentinde düzenlenen Ju-Jitsu Gençler Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlı forma ile mücadele eden genç sporcu, U16 +63 kilogram Ne-Waza Gi kategorisinde bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye'nin bu kategoride ilk kez mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı başaran Deren Balım Çilingir, hem Türk ju-jitsu tarihine geçti hem de Çorum'a büyük gurur yaşattı. Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların katıldığı organizasyonda başarılı performans sergileyen Çilingir, bronz madalyanın sahibi olarak önemli bir başarı elde etti.

Genç yaşına rağmen uluslararası arenada elde ettiği bu dereceyle dikkatleri üzerine çeken Deren Balım Çilingir'in başarısı, Türk spor camiasında sevinçle karşılandı. Dünya üçüncülüğüyle Türk bayrağını kürsüde dalgalandıran başarılı sporcu, gelecek yıllar için de büyük umut verdi.