Arca Çorum FK Asbaşkanı Feyyaz Gökel, Süper Lig öncesi düzenlenen basın toplantısında kulübün 2022-2023 sezonundan bugüne kadar geçirdiği süreci değerlendirdi.

Konuşmasına basın mensuplarına teşekkür ederek başlayan Gökel, kulübün 2022-2023 sezonunda ciddi bir mali kriz içerisinde olduğunu hatırlattı.

Kulübün ayakta kalmasını sağladı

O dönemde Savaş Balçık ile tanıştıklarını belirten Gökel, kulübün içinde bulunduğu zor durumu kendisine anlattıklarını söyledi.

Balçık'ın hiçbir karşılık beklemeden kulübe destek verdiğini ifade eden Gökel, "Bizim o gün tek hedefimiz kulübü ayakta tutabilmekti. Şampiyonluk hayalimiz bile yoktu. Savaş Başkan bize her sıkıştığımızda kapısını açtı ve hiçbir zaman geri çevirmedi." dedi.

Gökel, 2022-2023 sezonunda kulübün mali yükünün yaklaşık yüzde 60-70'lik bölümünün Savaş Balçık tarafından karşılandığını ifade etti.

Forma sponsorluğunda piyasanın dört katını verdi

Birinci Lig'de geçen iki sezonda Arca markasıyla forma sırt sponsoru olan Balçık'ın, kulübe piyasa şartlarının çok üzerinde destek verdiğini söyleyen Gökel, normal sponsorluk bedelinin yaklaşık dört katı tutarında, 2 ila 2,5 milyon Euro seviyesinde katkı sağlandığını belirtti.

Gökel, bu yatırımların Süper Lig hedefinin altyapısını oluşturduğunu kaydetti.

Tesislere milyonluk yatırım

Savaş Balçık'ın geçen sezon başında "Artık sadece elimi değil, bütün ruhumu koyuyorum" diyerek kulübe daha büyük yatırımlar yaptığını anlatan Gökel, bu kapsamda iki hibrit antrenman sahası, alttan ısıtmalı zemin ve modern tesislerin inşa edildiğini söyledi.

Sadece tesislere yaklaşık 200 milyon liralık yatırım yapıldığını belirten Gökel, Süper Lig seviyesinde yaşam ve sağlık alanlarının oluşturulduğunu ifade etti.

Stadyum dünya standartlarına taşındı

Çorum Şehir Stadı'nın da kapsamlı şekilde yenilendiğini dile getiren Gökel, hibrit çim, alttan ısıtma sistemi, yeni aydınlatmalar, ses sistemi, elektronik reklam panoları ve koltuk yenilemeleriyle stadın modern bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Bu çalışmalar için yaklaşık 2,5 ila 3 milyon Euro yatırım yapıldığını açıkladı.

Borçsuz şekilde Süper Lig'e çıktık

Kulübün mali yapısına da değinen Gökel, ikinci ligden itibaren mali disiplin anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, Arca Çorum FK'nın bugün borçsuz şekilde Süper Lig'e yükseldiğini söyledi.

Gökel, "Bugün Türkiye'de A Sınıfı mali disipline sahip iki kulüpten biri haline geldik. Bu kolay elde edilebilecek bir başarı değil." ifadelerini kullandı.

893 milyon TL'lik limite takılmadık

Yeni yükselen kulüplere uygulanan yaklaşık 893 milyon TL'lik harcama limitinin, A Sınıfı mali disiplin sayesinde kulüplerini etkilemediğini belirten Gökel, bu durumun transfer çalışmalarında önemli avantaj sağladığını kaydetti.

"En fazla transfer yapan kulübüz"

Transfer çalışmalarına da değinen Gökel, şu ana kadar 13 futbolcuyu kadrolarına kattıklarını belirterek, Süper Lig'de en fazla transfer yapan kulüp olduklarını söyledi.

Transferlerde mali disiplinin ön planda tutulduğunu vurgulayan Gökel, "Borçsuz kulüp anlayışından taviz vermeden, uzun vadeli planlamayla hareket ediyoruz." dedi.

Basına birlik çağrısı

Basın mensuplarına da seslenen Gökel, transfer döneminde çıkan spekülatif haberlerin kulübe zarar verebildiğini belirterek, Çorum'un Süper Lig'deki başarısı için herkesin ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Gökel, konuşmasının sonunda Savaş Balçık'ın ailesinden ve işlerinden fedakârlık yaparak kulübe büyük emek verdiğini belirterek, "Bize borçsuz, güçlü ve sürdürülebilir bir kulüp bıraktığı için kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.