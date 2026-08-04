Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Anitta Otel'de basın mensuplarıyla bir araya gelerek kulübün geçmişinden bugüne yaşanan süreci tüm ayrıntılarıyla değerlendirdi. Yaklaşık iki saat süren toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Balçık, kulübün ilk dönemlerinde bilinçli olarak geri planda kaldığını ve perde arkasından destek verdiğini söyledi.

Kulübün ilk dönemlerinde görünür olmayı tercih etmediğini belirten Balçık, takımın başarısı için perde arkasında çalıştığını ifade etti. Sürecin sağlıklı ilerlemesi adına kamuoyunda ön plana çıkmamayı tercih ettiğini dile getirdi.

OĞUZHAN KULÜBÜ

SATMAK İSTİYORDU

Balçık, eski başkan Oğuzhan Yalçın'ın maddi yük nedeniyle sık sık kulübü satmak istediğini kendisine söylediğini açıkladı.

Yalçın ile uzun görüşmeler yaptıklarını belirten Balçık, Süper Lig hedefinin büyük maliyet gerektirdiğini ifade ederek, o dönemde yaklaşık 500 milyon liralık bütçenin konuşulduğunu söyledi.

Eski başkanı görevine devam etmesi için ikna etmeye çalıştığını belirten Balçık, "Bu takımı Süper Lig'e çıkarırsan kahraman olursun" diyerek istifa etmemesi yönünde telkinde bulunduğunu anlattı.

Balçık, Oğuzhan Yalçın'ın istifa kararından önceden haberi olmadığını belirterek, bu gelişmeyi canlı yayında televizyondan öğrendiğini söyledi.

TAKIMIN EN BÜYÜK EKSİĞİ RUHTU

Süper Lig yolculuğunda takımın en önemli sorununun "ruh eksikliği" olduğunu dile getiren Balçık, futbolcularla sık sık soyunma odasında toplantılar yaptığını ve motivasyon konuşmaları gerçekleştirdiğini söyledi.

Sezonun başından itibaren takımın içinde olması halinde çok daha rahat bir şampiyonluk yaşayabileceklerine inandığını ifade eden Balçık, elde edilen başarının tüm camianın ortak emeği olduğunu vurguladı.

30 MİLYON EURO HARCADIM

Basın toplantısının en dikkat çeken bölümü ise kulübe yapılan maddi yatırımlarla ilgili açıklamalar oldu.

Kulübe önemli ölçüde kendi imkanlarıyla destek verdiğini belirten Balçık, bugüne kadar yaklaşık 30 milyon Euro harcandığını açıkladı.

Buna rağmen bazı çevrelerden gelen eleştirilerin kendisini üzdüğünü söyleyen Balçık, Çorum'daki iş dünyasının kulübe beklenen desteği vermediğini savundu.

"Bir lira bile destek vermeyen insanların en ağır eleştirileri yaptığını görüyorum" diyen Balçık, kulübe sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

BİRLİK ÇAĞRISI

Basın mensuplarına da seslenen Balçık, Süper Lig'de mücadele eden bir Anadolu kulübünün başarısı için şehirde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Sürekli olumsuz haberlerin kulübe zarar verdiğini belirten Balçık, medyanın da kulübün başarısına katkı sağlamasını beklediğini söyledi.

HEDEFİMİZ AVRUPA

Toplantının sonunda geleceğe ilişkin hedeflerini de açıklayan Balçık, sadece Süper Lig'de kalıcı olmayı amaçlamadıklarını hedeflerinin Çorum’u dünyaya tanıtmak olduğunu belirten Balçık, Çorum'u sadece futbolda değil, şehir olarak da çok daha üst seviyelere taşımak istediklerini dile getirdi.

Konuşmasının sonunda yönetim kurulu üyelerine, eski başkan Oğuzhan Yalçın'a ve basın mensuplarına teşekkür eden Balçık, "Kulüp Çorum'un kulübü. Burası hepimizin ailesi" diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.