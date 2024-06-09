Çorum Futbol Kulübü altyapısında bu sezon hayata geçirilen Yaz Futbol Okulu'nda çalışmalar devam ediyor. 6-12 yaş grubundan toplam 310 minik futbolcunun kayıt yaptırdığı Çorum FK Yaz Futbol Okulu'nda Cumartesi ve Pazar günleri antrenmanlar sabah ve öğle olmak üzere 2 seans halinde yapılıyor. Çorum futbolunun önemli antrenörlerinden Selim Sümer, Cemalettin Hoşgör, Nurettin Kabalak, Yaşar Kabakçı ve Ömer Özer nezaretinde gerçekleşen antrenmanlarda minik futbolcular takım takım ayrılarak farklı çalışmalara tabi tutuluyor.

Devane Sahası'nda gerçekleşen antrenmanlar okulların tatil olması ile birlikte hafta içine alınarak antrenman temposunun da artacağı belirtildi.

Çorum FK Alt Yapı Sorumlusu Salih Öztürk kulüp alt yapısına yeni yetenekleri kazandırmak için başlattıkları futbol okuluna ilginin çok yüksek olduğunu saha sorunu nedeni ile mecburen sınır koymak zorunda kaldıklarını söyledi. Alt yapıda görev yapan tüm teknik adamların görev yaptığı futbol okulunda BESYO öğrencilerinden de destek alarak daha fazla sayıda antrenör gözetiminde çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Öztürk, futbol okulu çalışmaları sonunda Teknik adamların belirleyeceği isimlerin lisans çıkartılarak kulüp alt yapısına kazandırılacağını söyledi. Bu çalışmalarda en büyük sorunun saha olduğunu çalışmalarda sahaya dörde bölerek çalışma yaptıklarını bu eksikliğin giderilmesi halinde Çorum'dan çok daha ismi alt yapıya kazandıracaklarına inandığını söyledi.