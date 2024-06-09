Çorum’da, Basketbol İhtisas Spor Kulübü ve Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu’nda oynadıktan sonra burs karşılığında Çankaya’ya üniversitesine transfer olurken, oradan da Amekira’nın California eyaletindeki State Fresno Üniversitesi’ne transfer oldu.

California’da burslu olarak eğitimine devam eden Elif Dila, aynı zamanda California 1.Lig takımlarından Fresno State takımında oynuyor.

Yaz tatili için Türkiye’ye gelen Elif Dila, Ankara’da Çorumlu antrenör Yaşar Yılmaz’la bir araya gelirken, Çorum’daki antrenörlerine ve Çorumlulara selam gönderdi.