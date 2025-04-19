Diyarbakır Stadı’nda oynanan ve Rize bölgesi üst klasman hakemi Muhammet Ali Metoğlu’nun yönettiği maçta Çorum FK teknik direktörü Tuncay Şanlı, en son Manisa FK’yı 3-2 yendikleri maçın ilk 11’den Kerem, Kadir, Diniyev ve Thomas’ın yerine Erkan, Landre, Atakan Cangöz ve Atakan Akkaynak’a forma verdi.

İlk dakikalarda özellikle uzun toplarda Eren’le etkili olmaya çalışan Çorum FK, 16.dakikada kalesinde büyük tehlike yaşadı. 16.dakikada Moreno’nun kullandığı penaltı vuruşunda top direkten dönerken, 22.dakikada bu kez Ahlatcı Çorum FK’lı Burak Süleyman gol vuruşunda direğe takıldı.

İlk yarının son bölümlerinde ataklarını sıklaştıran Diyarbakır temsilcisi üst üste pozisyonlar bulurken, 42.dakikada Çekdar’ın asistinde Morene topu ağlarla buluşturunca Ahlatcı Çorum FK ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

İlk yarıda ev sahibi ekip özellikle soldan Çekdar’ın taşıdığı toplarla etkili olmaya çalıştı.

İkinci yarıya Amed ilk yarıdaki 11’i ile çıkarken, Ahlatcı Çorum FK Atakan Akkaynak’ın yerine Tunahan, Eren Karadağ’ın yerine de Geraldo değişiklikleri ile başladı.

İlk yarıya göre çok düşük tempoda geçen ikinci yarıda Ahlatcı Çorum FK beraberlik golünü ararken, Amed farkı artırmaya çalıştı. İki takım da gol bulamayınca karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler’in 1-0’lık üstünlüğü ile bitti.

Bu sonucun ardından Ahlatcı Çorum FK 51 puanda kalırken, Amed puanını 54’e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 4: Hızlı gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Burak Süleyman’ın uzun gönderdiği topla buluşan Eren Karadağ soldan ceza sahasına girdi, şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

DAKİKA 7: Hızlı ve organize gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, orta alandan aldığı topla atağı sürükleyen Atakan Akkaynak’ın sağdan penaltı noktasına çıkarttığı topu Eren önüne aldı, gol vuruşunda Uğur Adem’e çarpan top kornere çıktı.

DAKİKA16: PENALTI KAÇTI: 13.dakikada, hızlı gelişen Amed atağında, Çekdar’ın pasına hareketlenen Fernando Andrade ceza yayının solundan ceza sahasına girdi ve kayarak giren Landre’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 16.dakikada atışı kullanan Moreno’nun kaleci Hasan Hüseyin’in soluna vurduğu top direkten oyun alanına geri döndü.

DAKİKA 22: DİREK! Ahlatcı Çorum FK etkili geldi. Sağdan gelişen atakta, Burak Süleyman topla birlikte ceza yayının sağındaki boşluğa kadar sokulup sol ayağı ile uzak köşeye plase bir vuruş yaptı, top çatala yakın yerden üs direğe çarpıp auta çıktı.

DAKİKA 39: Amed atağında, Yılmaz ceza yayının sağından vurdu, kaleci Hasan Hüseyin iki hamlede topa sahip oldu.

DAKİKA 40: Amed atağında, sağdan Çekdar’ın ortasında penaltı noktası civarında Moreno kafayı vurdu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 41: Ahlatcı Çorum FK atağında, Atila’nın ceza yayına gönderdiği topu Ali Akman gelişine bir vuruşa sağdan bindirip ceza sahasına giren Ferhat’a aktardı, Ferhat da kalesini terk edip üzerine doğru gelen Erce’den önce aşırtma vuruş yaptı ancak çerçeveyi tutturamadı.

DAKİKA 42: GOL! Amed golü buldu. Soldan gelişen atakta, Çekdar’ın pasına hareketlenen Moreno, ceza yayının solundan içeri girdi, Landre’den sıyrıldıktan sonra çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu, top kaleci Hasan Hüseyin’in yanından geçerek ağlarla buluştu: 0-1.

DAKİKA 49: Ahlatcı Çorum FK atağında, Tunahan ceza yayından şutunu attı, aut.

DAKİKA 51: Sağdan ceza sahasına giren Yılmaz, Erkan’ın geçmesine rağmen uygun durumda olan Moreno’ya çok kötü bir orta açınca önemli bir fırsat kaçtı.

DAKİKA 77: Ceza sahasında, altı pasın sağından Keita’nın yerden geriye açtığı topa Cassubie gelişine yerden vurdu, kaleci Hasan Hüseyin yatarak topa sahip oldu.

DAKİKA 81: Amed akıllara zarar bir gol kaçırdı. Soldan Ömer ortaladı, arka direkte Adekanye’nin indirdiği topu Keita altı pastan auta gönderdi.

DAKİKA 90+3: Ani gelişen Amed atağında, Adekanya sağdan atağı sürükledi, pasına hareketlenen Cassubie sağdan ceza sahasına girdi, çaprazdan karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Hasan Hüseyin’in göğsünden dönen top kornere çıktı.