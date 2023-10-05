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Ahlatcı Çorum FK, Cumartesi günü Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 8.hafta maçında konuk olacağı Bandırmaspor’la oynayacağı maçın Çorum’daki hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, tesislerdeki Bülent Üstüner Sahasında yapılan antrenmana sakatlığı süren Berkay Can Değirmencioğlu’nun yanı sıra, belindeki ağrı geçmeyen Hasan Hüseyin Akınay katılmadı.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı ve Bandırmaspor maçının taktiğini içeren çalışmayla devam ettiği belirtildi. Sağ üst adalesinde zorlanma olan Sadık Arda Yılmaztürk, çalışmayı yarıda bıraktı. Kırmızı-siyahlı takım, antrenmanla birlikte Bandırmaspor maçının Çorum’daki hazırlıklarını tamamladı.

Ahlatcı Çorum FK, yarın sabah Merzifon’dan 08.40 uçağı ile İstanbul’a gidecek, oradan da karayolu ile Bandırma’ya geçecek.