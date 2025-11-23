Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U16 ve U17 Bölgesel Gelişim Ligi 8.Grup 9.hafta maçında Arca Çorum FK deplasmanda Ankara Demirspor’un konuğu oldu. Ankara Gölbaşı Mogan 1 No’lu Saha’da oynanan günün ilk maçında U16’lar kozlarını paylaştı. 80 dakikanın golsüz geçildiği karşılaşmada ev sahibi Ankara Demirspor 81.dakikada Çorum FK filelerini sarsarak mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Aynı sahada oynanan günün ikinci maçında bu kez U17’ler karşı karşıya geldi. 6.dakikada 1-0 geriye düşen Arca Çorum FK’nın U17 takımı daha sonra Gökalp, Emir Alp, Doruk ve Kerem ile 4 gol bularak maçı 4-2 kazanmasını bildi. Ev sahibi Ankara Demirspor’un ikinci golü 45.dakikada geldi.

Bu sonuçların ardından U16 Ligi’nde Arca Çorum FK 12 puanda kalırken, ev sahibi Ankara Demirspor ise ilk galibiyetini alarak puanını 5’e yükseltti. U17’de ise Arca Çorum FK 21 puana yükselerek zirve yarışını sürdürürken, ev sahibi Ankara Demirspor ise 7 puanda kaldı.