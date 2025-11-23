21 Aralık’ta start alacak olan 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi maçları öncesi İskilipspor’da hazırlıklar başladı. Antrenör Galip Gül nezaretinde Çorum Nazmi Avluca Sahası’nda gerçekleşen sezonun ilk antrenmanında 22 oyuncu yer aldı. Sezonun ilk antrenmanı ısınma hareketleri ve gruplar halinde düz koşu şeklinde tamamlandı.

Antrenman sonunda açıklamalarda bulunan Antrenör Galip Gül, İskilip’in 1.Küme’deki tek temsilcisi olduklarına vurgu yaparak İskilipli futbolseverlerden destek istedi. Hedeflerinin üst sıralar olduğunu da ifade eden Gül, 1.Küme’de mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi.