Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 23-27. Haftaların maç programı belli oldu. Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, 23 günde birbirinden kritik tam 5 maça çıkacak. Bu maçların 4’ü gündüz, 1’i akşam oynanacak.

KEÇİÖREN VE VAN MAÇI CUMARTESİ

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 23.hafta maçları 30 Ocak-2 Şubat tarihlerinde oynanacak. Arca Çorum FK, 31 Ocak Cumartesi günü, Başkent temsilcisi Keçiörengücü’nü konuk edecek. Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

24.hafta maçları7-9 Şubat tarihlerinde oynanacak olup, Arca Çorum FK, 7 Şubat Cumartesi günü Vanspor’la deplasmanda karşılaşacak. Van Atatürk Stadı’nda oynanacak maç da saat 16.00’da başlayacak.

İSTANBUL’LA 13 ŞUBAT’TA ÇORUM’DA

Ligde 25.hafta maçları 13-15 Şubat tarihlerinde oynanacak. Arca Çorum FK, sezonun ilk yenilgisini aldığı İstanbulspor’u konuk edecek. 13 Şubat Cuma günü, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Bu karşılaşma, açıklanan 5 haftalık programda Arca Çorum FK’nın akşam oynayacağı tek maç olacak.

SERİK MAÇI HAFTA İÇİ

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 26.hafta maçları hafta içerisinde oynanacak. 17 Şubat Salı günü başlayacak hafta 19 Şubat’ta tamamlanacak. Arca Çorum FK, sezonun ilk yarısında 1-1 berabere kaldığı Antalya temsilcisi Serikspor’la 18 Şubat Çarşamba günü karşılaşacak. Saat 14.30’da başlayacak maçın yeri henüz belli olmadı.

PAZAR GÜNÜ OLAN TEK MAÇ

27.hafta maçları ise 21-23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Arca Çorum FK, 22 Şubat Pazar günü, İstanbul’da 1-1 berabere kaldığı Ümraniyespor’u konuk edecek. Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

Ligde diğer maçların programları daha sonra açıklanacak.