Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube üyeleri hafta sonunda Çatak Tabiat Parkı Doğa Yürüyüşü için bir araya geldi. Yaklaşık 3,5 kilometrelik doğa yürüyüşü Cumartesi sabahı yapıldı. Doğa yürüyüşünün ardından üyelere kahvaltı ikramı yapıldı.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, “Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube olarak düzenlediğimiz Doğa Yürüyüşümüz yeni dostluklar ve anılarla tamamlandı. Katılım gösteren üyelerimize ve organizasyonu gerçekleştiren yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz.

Belli aralıklarla ve farklı yerlerde doğa yürüyüşlerimizi düzenlemeye devam edeceğiz. Doğayı ve sporu seven herkesi etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.

Editör: Haber Merkezi