Üçtutlar Mahallesi, Muratevler 25, 26 ve 27'nci sokaklar civarında bulunan park alanlarında son dönemde artan domuzlar mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Sokak köpekleri için bırakılan yiyeceklerin yaban domuzlarını bölgeye çektiğini ve park alanlarının bu hayvanlar tarafından kullanıldığını bildiren mahalle sakinleri endişe içinde.

"ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Özellikle akşam saat 20.00 civarında yaban domuzlarının park içerisinde görüldüğünü dile getiren bir mahalle sakini şunları söyledi: "Bu durum, parkı kullanan vatandaşlar için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Ayrıca park düzenlemesi sırasında tercih edilen ağaç türlerinin uygun olmaması da sorunu büyütmektedir. Ağaç dallarının yere kadar sarkması görüş alanını kısıtlamakta, yaban domuzlarının bu alanlarda kolayca gizlenmesine olanak sağlamaktadır. Bu durum, hayvanları fark edemeyen vatandaşlar açısından tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bir ortam oluşturmaktadır. Yetkililerden yaşanan bu sorunların hem halk sağlığı hem de can güvenliği açısından değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınmasını rica ediyoruz."

Öte yandan domuzların şehre inişi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.