Tarım ve Orman İl Müdürlüğü halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İl Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri tarafından halk sağlığının korunması, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin bilinçli bir şekilde korunması amacıyla Bakanlık talimatları doğrultusunda gıda satış yerlerinde ve toplu tüketim alanlarında yoğunlaştırılmış denetim faaliyetlerine devam ediyor.

Çorum merkez ve ilçelerinde vatandaşlardan gelen Alo 174 Gıda Hattı ve CİMER başvurularını titizlikle değerlendiren ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

Üretimden tüketime kadar vatandaşın tüm aşamalarda güvenilir gıdaya erişimi sağlamak, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yasal sorumluluklarını yerine getirmesini temin etmek ve toplum sağlığını en üst düzeyde koruman adına çalışmaların süreceği de belirtiliyor.

TAŞ DA KATILDI

Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. Alaattin Bal ve gıda kontrol görevlisi personelle birlikte ilimiz genelindeki gıda satış yerleri ve toplu tüketim işletmeleri alanlarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin mevzuata uygunluğu, hijyen koşulları, izlenebilirlik, etiket bilgilerinin doğruluğu ve gıda güvenliği kriterleri titizlikle incelendi.

İl Müdürü Taş; “Amacımız; üretimden tüketime kadar geçen tüm aşamalarda vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenilir ve kaliteli gıdaya ulaşmasını sağlamak ve farkındalık oluşturmaktır. Güvenilir gıda için sahadayız, denetimlerimiz aralıksız devam edecektir” diye konuştu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ