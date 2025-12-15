II. Ulusal Otizm Eylem Planı (2023–2030) kapsamında düzenlenen İl İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Müdür Yardımcısı Türcay Aksoy, ilgili kurum amirleri, paydaş kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve otizm alanında faaliyet gösteren temsilciler katıldı.

Toplantıda, ilimizde otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin mevcut durumuna ilişkin kapsamlı bir veri analizi sunuldu. Sağlık, eğitim, sosyal hizmetler ve istihdam alanlarında elde edilen veriler ışığında, otizmli bireylerin yaşadığı sorunlar, karşılaşılan engeller ve öncelikli ihtiyaç alanları detaylı olarak ele alındı. Katılımcılar, bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çözüm önerilerini tartıştı, mevcut uygulamaların etkinliği değerlendirildi.

Ayrıca toplantıda, bugüne kadar yürütülen faaliyetler ve hayata geçirilen projeler değerlendirildi. Eğitim programları, sosyal destek mekanizmaları, farkındalık çalışmaları ve erken teşhis uygulamaları üzerinde duruldu. Katılımcılar, projelerin sürdürülebilirliği ve etkinliğinin artırılması için kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Vali Yardımcımız Yeliz Mercan, yaptığı değerlendirmede, otizmli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Mercan: “Bu alanda daha kalıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek için titizlikle çalışıyoruz. Kurumlar arası iş birliği sayesinde sorunlar en aza indiriliyor ve destek mekanizmaları daha etkin hâle getiriliyor” ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Sahit Aydın da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaların ilimizde etkin şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli planlamaların yapıldığını ve kurumlararası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından, ilimizde otizmli bireylerin yaşam kalitesini artıracak, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesine yönelik alınacak somut kararlarla sona erdi.

