“Çocuklar Güvende Ekiplerinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge” kapsamında, çocukların korunması, risklerin azaltılması ve verilen hizmetlerin etkinliğinin artırılması amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İsmail Yılmaz yönetimindeki toplantıya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürleri, Çocuklar Güvende ekipleri, yatılı çocuk kuruluşlarının müdürleri ve meslek elemanlarının katılımıyla yapıldı.

Toplantıda çocuk koruma hizmetlerinin sahadaki işleyişini yapısal ve işlevsel açıdan değerlendirilerek karşılaşılan sorunlar tespit edildi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri belirlendi. Bu kapsamda, çocuklara sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Riskli durum bildirimlerinin değerlendirildiği, acil müdahale mekanizmalarının ele alındığı toplantıda yatılı kuruluşlardaki çocukların ihtiyaçları ve destek süreçleri, meslek elemanlarının saha çalışmalarında karşılaştığı güçlükler, veri temelli risk analizi, raporlama ve izleme süreçlerinin geliştirilmesi üzerine istişare edildi.

Uygulamada karşılaşılan sorun alanlarına ilişkin tespitlerin yapıldığı toplantı sonunda vaka yönetimi süreçlerinin standardize edilmesi, acil durumlara hızlı müdahale için ekiplerin kapasitesinin güçlendirilmesi, meslek elemanlarına yönelik hizmet içi eğitim programlarının artırılması, çocukların üstün yararını merkeze alan bütüncül yaklaşımın güçlendirilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin arttırılarak koordinasyonun daha etkin yürütülmesi kararı da alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yılmaz yaptığı değerlendirmede; çocukların güvenliğinin sağlanması, risklerin önlenmesi ve koruyucu-önleyici hizmetlerin güçlendirilmesi için tüm birimlerin eşgüdüm içerisinde çalışmasının önemine dikkat çekti.

Toplantı, çocuk koruma hizmetlerinin daha etkin ve kapsayıcı bir şekilde yürütülmesine yönelik önemli kararlarla tamamlandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR