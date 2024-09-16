Eğitim-İş Sendikası Çorum Şubesi, “Sağlıklı Eğitim” ve “Güvenli Okul” talebiyle eylem yapacak.

Eğitim-İş üyeleri bugün (16 Eylül 2024 Pazartesi günü) saat 15.30’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde kitlesel basın açıklaması yapacak.

Eğitim-İş’ten yapılan açıklamada; “Eğitimde tasarruf olmaz! Çocuklarımızın geleceği, sağlığı ve güvenliği siyasi hesaplara kurban edilemez” görüşüne yer verildi.

Açıklamada; “Eğitim sistemimiz, iktidarın yanlış politikaları ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihmalkar tutumu nedeniyle alarm vermektedir. 19,9 milyon öğrencinin eğitim öğretim yılına başladığı bu dönemde, okullarımızda temizlik ve güvenlik personeli eksiklikleri, hem eğitimin niteliğini hem de çocuklarımızın sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Eğitimde tasarruf olmaz! Çocuklarımızın geleceği, sağlığı ve güvenliği siyasi hesaplara kurban edilemez!

Eğitim-İş olarak, okullarda gerekli hijyenin sağlanması, temizlik sorunlarının giderilmesi, okulların daha güvenli olması, iş gücü uyum protokolünün iptal edilmesi, temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacının kalıcı kadrolu personelle sağlanması için, 16 Eylül 2024 Pazartesi günü saat:15.30’da Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıyoruz” denildi.

Editör: SELDA FINDIK