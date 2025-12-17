Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi’nin ortak kampanyasıyla inşa edilen Rıza Şehri projesinin misafirhane ve aşevini kapsayan ilk bloğu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, projeye emek verenleri rahmetle andıklarını belirterek, sağlanan desteklerle vakfa yaklaşık sekiz dönümlük bir alan kazandırıldığını söyledi.

Projenin tamamen hizmet odaklı olduğunu vurgulayan Aksoy, “Bu çalışma özel ya da kişisel bir proje değil, ihtiyaçlar doğrultusunda planlanan bir hizmettir. Misafirhane, aşevi ve meydan alanını hizmete açtık. Meydanın alt kısmı otopark, üst kısmı ise semahlarımızı döneceğimiz, erkânımızı icra edeceğimiz alan olarak düzenlendi.

İki bloğumuzu daha desteklerle tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.



Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ise açılışı yapılan alanın aynı zamanda Yaşlı Bakım Evi ve Yaşam Merkezi olarak hizmet vereceğini ifade etti.

Hacı Bektaş Veli’nin “İncinsen de incitme” öğretisinin bir yaşam felsefesi olduğuna dikkati çeken Geçmez, “Yaşlılarımız geçmişimizin tanıkları, kültürümüzün taşıyıcılarıdır. Burası yalnızca bir bakım evi değil, sevginin, saygının ve insan onurunun yaşatıldığı bir yaşam alanıdır.” diye konuştu.



Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’da birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, projenin ilk aşamasında bir hayal olarak paylaşıldığını, bugün ise bu hayalin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Törende konuşan Vali Çalgan, Bu toprakların kadim kültürünün yeni kuşaklara aktarılmasında tesisin önemli bir misyon üstleneceğini belirterek, “Bu tesisin büyüğü bilme, küçüğü sevme, edep ve erkânı öğretme noktasında bir ocak olacağına yürekten inanıyorum. Aynı zamanda büyüklerimize duyduğumuz vefanın da somut bir göstergesi olacaktır.” dedi.

Büyüklerin topluma sunduğu katkıların ölçülemez olduğunu vurgulayan Çalgan, yapılacak hizmetlerin onların bugüne kadar verdiklerinin yanında sınırlı kaldığını ifade etti.

Çalgan, bu nedenle mekân için “yaşlılar” ifadesi yerine daha kapsayıcı ve anlamlı bir isimlendirme yapılmasının önemine dikkat çekti.

Vali Çalgan, Huzur Şehri Aşevi’nin de misafirlere ve tesise gelecek vatandaşlara iyi bir ev sahipliği yapma noktasında önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

Konuşmasının sonunda projede emeği geçenlere teşekkür eden Çalgan, “Bu anlamlı projeyi ilk günden itibaren gündeme getiren, destek veren ve emeği geçen herkese, başta Anadolu Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Başkanı olmak üzere, belediyemize katkı sunan tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

GENİŞ KATILIM

Açılış törenine Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Talip Kurt, Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, AK Parti İl Başkan Vekili Nurettin Karaca, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Vakfın Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, Avrupa Çorumlular Dernek Başkanı Selahattin Toprakçı, il genel ve belediye meclisi üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.