Çorum Atatürk Anadolu Lisesi, Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı misafir etti.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programa, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Milli Eğitim Şube Müdürü Müslim Kılıç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Buluşmada Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kendi eğitim ve meslek hayatından örnekler paylaşarak öğrencilerle deneyimlerini aktardı. Kariyer planlaması, hedef belirleme ve gençlerin geleceğe hazırlanması konularında önemli tavsiyelerde bulunan Başkan Aşgın, gençlerin sorularını da samimi bir şekilde yanıtladı.

Programda, öğrencilerin mesleki hedeflerini belirlemelerine katkı sağlayacak konular ele alınırken, Kariyer Günleri etkinliklerinin gençlerin kişisel ve mesleki gelişimine önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Muhabir: SELDA FINDIK