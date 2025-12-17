Siyasette tansiyon yükselirken seçim anketleri de yakından takip ediliyor. Araştırma şirketlerinin art arda yayımladığı anketlere ilişkin değerlendirme AK Parti cephesinden geldi. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Ensonhaber’in YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda hem anketlerin sunuluş biçimini eleştirdi hem de güncel oy oranlarına dair dikkat çeken rakamlar paylaştı.

ANKETLERDE YANLIŞ LANSE İDDİASI

Eyyüp Kadir İnan, bazı araştırma şirketlerinin AK Parti oylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oylarıyla karıştırarak kamuoyuna sunduğunu savundu. İnan,

“AK Parti’nin oyunu açıklıyorlar, CHP’nin oyunu açıklıyorlar, diğer partilerin oylarını açıklıyorlar. Ancak AK Parti’nin oyunu açıkladıklarında sanki cumhurbaşkanımızın başkanlık oyuymuş gibi kamuoyunda yanlış lanse edildiğini görüyoruz. Biz buna itiraz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN OYU AYRI, PARTİNİN DESTEĞİ AYRI”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte seçmenin iki ayrı tercihte bulunduğunu hatırlatan İnan,

“Bugün cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sayın cumhurbaşkanımızın aldığı teveccüh ayrıdır. Partimizin aldığı destek ayrıdır” dedi. İnan, bu ayrımın anketlerde net biçimde ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

ERDOĞAN VE AK PARTİ OY ORANLARI PAYLAŞILDI

Ellerindeki anketlere ilişkin rakamları da paylaşan Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranına dikkat çekerek,

“Sayın Cumhurbaşkanımız 2023’te aldığı oyun üzerine koyarak, güçlenerek milletimizden teveccüh almaya devam ediyor. Yüzde 52’lere varan güçlü bir destek söz konusu. Biz parti olarak ise 35’lere dayandık” ifadelerini kullandı.

CHP İÇİN ÇARPICI DEĞERLENDİRME

İnan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin oy oranlarına ilişkin de değerlendirmede bulundu. CHP’nin gerileme yaşadığını savunan İnan, “Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 27’lere düştü. Bu gidişle 25’lere hapsolmaya eskisi gibi devam edecek” sözleriyle eleştirisini dile getirdi.

SİYASETTE ANKET TARTIŞMASI SÜRÜYOR

İnan’ın açıklamaları, seçim anketlerinin nasıl okunması ve yorumlanması gerektiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. AK Parti cephesi, cumhurbaşkanlığı oyları ile parti oylarının ayrı değerlendirilmesi gerektiği görüşünü bir kez daha vurgulamış oldu.