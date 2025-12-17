Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, aile hekimliği sisteminde son dönemde yaşanan kesintiler, artan iş yükü ve adaletsiz uygulamalara karşı Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

Çorum’da da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yapıldı.

Açıklamaya Çorum Aile Hekimleri Derneği (ÇAHED) adına Başkan Dr. Mesut Yetkin, Çorum Tabip Odası adına Başkan Dr. İlker Uzeli, BDS adına 3. Şube Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Veli Nayman, Türk Sağlık- Sen adına Şube Başkanı Ahmet Kuyucu, Genel Sağlık İş Sendikası adına Şube Başkanı Dr. Nail Yıldız, Hekimsen adına İl Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Kürşat Karagöz ile çok sayıda aile hekimi katıldı.

Aile hekimlerinin sorunlarına yönelik açıklamayı ÇAHED Başkanı Dr. Mesut Yetkin yaptı. Aile hekimliği sisteminde son bir yılda ciddi hak kayıpları yaşandığını belirten Yetkin, kontrolleri dışındaki nedenlerle ücret kesintisi ve ceza baskısının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kendilerinin hekimlik yapmak istediklerini, Aile Sağlığı Merkezi’ne gelmeyen kişilerin takibinin hekime yüklenemeyeceğini, çünkü kendilerinin hekim olduğunu kolluk kuvveti olmadığını belirten Yetkin: “Hekimi bilgisayar başına mahkum eden, hastayı muayeneden uzaklaştıran uygulamalar vatandaşın sağlık hizmetini de zayıflatır. Sahada çalışanların katkısıyla hazırlanmış, adil ve öngörülebilir bir sistem istiyoruz” dedi.

Yetkin, son bir yılda Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) başvurmayan nüfus üzerinden aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının ücretlerinden kesinti yapılmaya başlandığını belirterek, vatandaşların ASM’ye başvurmamasının sorumluluğunun tek taraflı olarak hekimlere yüklenmesini kabul etmediklerini bildirdi.

Objektif kriterlere dayanmayan memnuniyet uygulamaları ve performans sistemi nedeniyle hekim ve sağlık çalışanlarının ciddi gelir kayıplarıyla karşı karşıya kaldığını ifade ederek günlük poliklinik sayılarının 80’in üzerine çıktığını, buna rağmen hekimlerden binlerce farklı veriyi sisteme girmelerinin beklendiğini söyleyen Yetkin, aile hekimlerinin gelirlerinin yalnızca yüzde 35’inin taban ödemeden oluştuğunu, geri kalan kısmın ise öngörülemez performans kriterlerine bağlı olduğunu kaydetti.

Aile hekimlerine daha önce verilen sözlerin yerine getirilmediğini, nüfus başı katsayının artması gerekirken, kesintilerin devreye sokulduğunu, devlet tarafından aranan veya hakkında arama kararı bulunan kişilerin bile ASM’lere başvurmaması halinde hekimlerin ücret kesintisi yapılacağını da bildiren Mesut Yetkin, hekimlerin bilgisayar başında veri girmeye zorlanmasının muayeneye ayrılan zamanı azalttığını, mevcut uygulamaların hem sağlık çalışanlarını hem de vatandaşların aldığı sağlık hizmetini olumsuz etkilediği vurguladı.

Sahada çalışan aile hekimlerinin görüşleri alınarak adil, öngörülebilir ve insani çalışma koşullarını esas alan yeni bir sistemin hayata geçirilmesini talep ettiklerini belirterek “Bırakın hekimlik yapalım” çağrısında bulunan Mesut Yetkin, hastaların en iyi şartlarda hizmet aldığı, hekimlerin ise mesleklerini baskı altında kalmadan icra edebildiği bir sağlık sistemi istediklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ