40 GÜN DEVAM EDECEK

Türkiye, halk takviminde 'karakış' olarak bilinen sürece giriyor; Soğuk hava etkisini artırırken 'zemheri' döneminde birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Zemheri soğukları 22 Aralık'ta ülkemize gelecek ve tam 40 gün boyunca devam edecek.

Meteoroloji Genel müdürlüğü (MGM) internet sitesinden alınan bilgilere göre 17-22 Aralık döneminde yurdun büyük bölümünde sis ve puslu havayla birlikte soğuk hava da etkili olacak. Yoğun sis; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da zaman zaman görülen kar yağışlarıyla birlikte etkisini daha çok gösterecek.

ÇORUM'DA GECE EKSİLERİ BULACAK

Önümüzdeki haftalarda Çorum başta olmak üzere birçok ilde gece sıcaklıkları 0'ın altına düşecek. Çorum'da sabah saatlerinde hissedilen sıcaklıkların 3 dereceye kadar düşmesi beklenirken gün içindeki sıcaklık 8-9 dereceye kadar çıkacak.

ZEMHERİ SOĞUKLARI NEDİR?

Zemheri soğukları, halk takvimine göre 22 Aralık ile 30 Ocak tarihleri arasındaki yaklaşık 40 günlük dönemi kapsayan, kış mevsiminin en sert ve soğuk günleri olarak bilinen süreçtir. Bu dönemde hava sıcaklıklarında önemli dalgalanmalar yaşanır; sıcaklıklar birkaç gün içinde hızla düşebilir ve bu durum, özellikle hastalıkların artmasına neden olur. Aynı zamanda "karakış" veya "erbain" olarak da adlandırılan Zemheri, kar yağışının ve don olaylarının en yoğun olduğu zaman dilimini ifade eder.