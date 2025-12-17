Gülten - Sultan Yıldırımgök'ün eşi Özgür, Özden ve Nesimi Yıldırımgök"ün babası Halis Yıldırımgök'ün kaybı üzüntüyle karşılandı.

Kıbrıs Gazisi Yıldırımgök askeri tören eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Halis Yıldırımgök'ün cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Cemevi'nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Çorum Merkez Sarimbey Köyü'nde toprağa verildi.

Cenazeye CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, CHP İl Başkan Yardımcıları; Garip Özgür, Güngör Atak, Duran Keçeci, Kamil Çil, Feza Piroğlu, Umut Eke, Merkez İlçe yöneticileri; Hanim Ergül, Mustafa Eker, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, askeri yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR