Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Arca Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez’in destekleriyle ilimiz Mecitözü ilçesine bağlı 4 köyde kullanılmak üzere 12 bin metrekare parke taşı hizmeti sunuldu.

Aslen Mecitözülülü olan İsmail Terlemez, doğduğu topraklara destekleri devam ediyor. Terlemez, bu kapsamda ilçede yolları bozuk olan 4 köye asfalt desteğinde bulundu. Köy sakinleri de desteklerinden dolayı Terlemez ve Arca’ya teşekkürlerini iletmek için Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman’ı ziyaret etti.

Mecitözü Kaymakamı Nayman, “Arca Savunma Sanayi YK Başkanı İsmail Terlemez’in destekleriyle ilçemize bağlı 4 köyümüzde kullanılmak üzere ilave 12.000 m² parke taşı hizmeti sunulmuştur. Bu anlamlı destekten dolayı ziyaretimize gelen vatandaşlarımız ve köylerimiz adına kendisine teşekkür ediyor, Devlet–Millet dayanışmasının güzel bir örneğini paylaşıyoruz” görüşünü paylaştı.

Muhabir: Haber Merkezi