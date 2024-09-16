Çorum İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenliyor.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle de düzenlendiği belirtilen konferans bugün (16 Eylül 2024 Pazartesi günü) saat 14.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İl Müftülüğü’nde yapılan açıklamada “Şahsiyet İnşasında Üsve-i Hasene Olarak Hz. Peygamber” isimli konferansa konuşmacı olarak ise Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kurt konuşmacı olarak katılacak.

Konferans tüm Çorum halkı davet edildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ