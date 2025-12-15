Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilere yönelik eğitim düzenlendi.

Çorum merkeze bağlı Ayaz Köyü’ne giden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekibi kadın çiftçilere yönelik “Süt Hijyeni” ile “Bitki Hastalıkları ve Zararlıları” konulu kapsamlı bir eğitim programı yaptı.

Eğitime katılan kadın üreticilere “Süt sağımında hijyenin önemi; Süt kalitesini etkileyen faktörler; Bitkilerde hastalık ve zararlılarının tanınması; Doğru mücadele yöntemleri ve koruyucu uygulamalar” gibi birçok başlıkta hem teorik hem de uygulamalı bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitim kapsamında üreticilerin günlük tarımsal faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunlara yönelik çözümler paylaşılırken, verimlilik ve ürün kalitesinin artırılmasına yönelik pratik öneriler de sunuldu.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada üreticilerin her zaman yanında olmaya devam edileceği belirtilerek: “Kadın çiftçilerimizin bilinçli üretim kapasitesini artırmayı, tarımsal sürdürülebilirliği desteklemeyi ve sağlıklı üretim süreçlerini yaygınlaştırmayı hedefleyen bu çalışmalarımız devam edecektir” görüşüne yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi