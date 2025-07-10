Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, bugün Resmî Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda Çorum’un Demiryolu Sistemleri ve Vagon Üretimi alanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destek kapsamına alındığını duyurdu.

Milletvekili Ahlatcı, yaptığı yazılı açıklamada, “Girişimlerimiz sonucu Çorum’umuz Demiryolu Sistemleri ve Vagon Üretimi konusunda destek kapsamına alınmıştır. Raylı Sistemler İmalatı artık Yerel Yatırım Konuları Listesi’nde stratejik sektörler arasında yer alıyor. Bu gelişme, sanayimizin gücüne güç katacaktır.” dedi.

Destek kapsamına alınan kalemler arasında demiryolu ve tramvay vagonları, yük vagonu bojisi ve bağlantı ekipmanları yer alıyor. Ayrıca; Alaşımlı döküm ürünleri üretimi (çelik, krom, bi metal, bronz, pik ve sfero döküm), ⁠İş makineleri üretimi ve ⁠Likit yumurta ve yumurta tozu üretimi de desteklenen alanlar arasında bulunuyor.

Yerel Yatırım Konuları Listesi, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, yerel ihtiyaçlara yanıt vermek, potansiyeli yüksek sektörleri geliştirmek ve istihdam ile teknoloji üretimini artırmak amacıyla belirleniyor.

Milletvekili Ahlatcı, “Şimdi sıra Çorumlu sanayicilerimizde. Anadolu’nun yıldızı Çorum, bu sektörde de parlamaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Yusuf Ahlatcı, bu önemli karar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a teşekkürlerini iletti.

Muhabir: Haber Merkezi