Ülker & Rıfat Umur çiftinin işletmeciliğini yaptığı, Hürriyet Parkı’nın köşesinde 10 Temmuz 1991 yılında kurulan ve 2016 yılına kadar burada, 9 yıldır ise hemen aynı bölgenin karşısındaki yerinde faaliyetlerini sürdüren Rıfat Büfe bugün 34 yılı geride bırakıyor.

Çorum’da Tekel ürünleri bayiliği dışında 1993 yılından beri Spor Toto, 1997 yılından beri de Sayısal Loto bayiliği ile ilk sabit bayilerden biri olduklarını söyleyen işletme sahibi Rıfat Umur, şans oyunları bayiliğinin yanı sıra Çorum Kart (Otobüs kartı) dolum bayiliği ve N Kolay yetkili fatura ödeme merkezi olarak da Çorum halkına 35 yıldır hizmet vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Su, doğalgaz, telefon ve internete ait fatura tahsilatlarını hızlı bir şekilde yaptıklarını ve şans oyunlarında bugüne kadar bir çok kez büyük ikramiyeyi vermeyi başardıklarını söyleyen Rıfat Umur zengin içecek ve atıştırmalık çeşitlerini de bünyesinde bulundurduklarını hatırlattı.

Muhabir: Haber Merkezi